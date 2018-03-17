В Казахстане упростят процедуру перепланировки

Новый порядок будет распространяться и на жилые, и на нежилые помещения.

В Казахстане хотят упростить процедуру перепланировки помещений, не связанную с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования. Соответствующие поправки в правовые акты намечено внести до конца 2018 года. Об этом krisha.kz рассказала директор департамента строительства НПП РК «Атамекен» Аспена Досмаганбетова.

— Для проведения перепланировки, не связанной с изменением несущих и ограждающих конструкций, уже не будет необходимости собирать нотариально заверенные подписи соседей, проводить техническое обследование объекта и получать разрешение местного исполнительного органа. Получение этих документов упразднят. При этом упрощённый порядок перепланировки будет распространяться на собственников как жилых, так и нежилых помещений, независимо от того, являются ли они субъектами предпринимательства или нет, — пояснила глава департамента.

По её словам, владелец квартиры или коммерческого помещения должен обратиться в проектную организацию для изготовления эскизного проекта. По нему будут проводиться все строительно-монтажные работы (СМР). Затем владельцу необходимо самостоятельно принять объект в эксплуатацию и согласовать акт приёмки с проектной организацией на предмет соответствия проведённых работ проекту, после чего изготовить новый технический паспорт на объект и зарегистрировать акт приёмки в ЦОНе.

Как отметила директор департамента строительства НПП, упрощение процедуры не отразится на качестве работ:

— Действующие требования о согласовании этого вида перепланировки с собственниками соседних помещений являются излишним административным барьером, поскольку работы осуществляются внутри самого помещения, не затрагивают несущих и ограждающих конструкций, а значит, не должны повлечь за собой ухудшения конструкций зданий и угрозы жизни и имуществу собственников.

Что касается качества СМР при перепланировке и отсутствия авторского и технического надзора, то в данном случае в роли первого выступает разработчик проекта, который проверяет соответствие проведённых строительно-монтажных работ проекту. В свою очередь, он разрабатывается проектной организацией, имеющей лицензию, в соответствии с требованиями строительных норм.

При этом в случае нарушения вышеуказанных требований действующим законодательством предусмотрена ответственность и заказчика, и проектировщика как административная, так и уголовная.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!