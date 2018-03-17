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Данэлия Тулешова спела с MONATIKом

Выступление состоялось в Киеве.

Фото : Скриншот с видео17 марта 2018, 20:31

Юная казахстанская исполнительница, победительница 4 сезона украинского проекта «Голос. Діти» Данэлия Тулешова спела с украинским исполнителем MONATIKом в Киеве, передает Zakon.kz.

«Как это здорово!!! Выступить на одной сцене с любимым артистом @monatik_official и спеть #вечность Спасибо за предоставленную возможность!!! Спасибо, Киев, за такой теплый прием!!!», - написала Данэлия в Instagram.

Данэлия Тулешова победила в номинации «Взгляд в будущее» первой Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в области популярной музыки. Премию в номинации «Взгляд в будущее» Данэлия получила из рук известной французской певицы Zaz. Вместе с ней казахстанка исполнила хит «Je veux».


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