Родченков рассказал о допинге в СССР

В Советском Союзе также существовала допинг-программа, которая применялась во время Олимпиады 1980 года в Москве, заявил информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. Об этом пишет Росбалт.

По его словам, схему организовали глава московской антидопинговой лаборатории Виталий Семенов, начальник Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю Анатолий Коврижных и его заместитель Геннадий Марков.

«В начале 1980-х годов наиболее распространенными стероидами были станозолол, орал туринабол и тестостерон, которые не обнаруживались при проверках. Многие спортсмены использовали эти и другие (запрещенные) вещества. Я не работал в антидопинговой лаборатории во время Игр 1980 года, пришел туда немного позже», — сказал Родченков, которого цитирует Play The Game.

Информатор WADA заявляет, что за допинг-контроль на Играх отвечал Марков, а за подмену проб мочи и обеспечение препаратами, улучшающими результаты — человек по фамилии Коробочин.

По словам Родченкова, допинговая система на Играх-1980 была похожей на ту, что позже использовалась в Сочи-2014, однако на Олимпиаде в Москве не было взято ни одной положительной допинг-пробы.

«Когда я пришел в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг. КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогало менять грязные пробы на чистые», — рассказал Родченков.