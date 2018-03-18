Казахстанский дзюдоист завоевал "золото" на турнире "Большого шлема" в России

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов победил на турнире серии "Большого шлема" в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории до 60 килограммов Сметов победил россиянина Ислама Яшуева. Бронзовые медали завоевали россиянин Беслан Мудранов и японец Юма Ошима.

Еще один казахстанец Жансай Смагулов, выступающий весе до 73 килограммов, сегодня занял пятое место. Второй день соревнований пройдет завтра, 18 марта. Всего в Екатеринбург приехали более 300 спортсменов из 34 стран.

"Большой шлем" (Grand Slam) - серия из пяти турниров по дзюдо. До Екатеринбурга уже прошли соревнования во французском Париже и немецком Дюссельдорф, а следующие два этапа cостоятся в Абу-Даби (ОАЭ) и японском Токио.