В Паттайе кикбоксера отправили в нокаут "ударом из видеоигры"

Один из спортсменов подпрыгнул, резко поднял в воздухе ногу и направил её прямиком в голову противника.

Тайский боксёр Сиам Петчнапачаи отправил своего противника Чора Рунгсанчая в нокаут ударом, который напомнил пользователям Интернета приём из видеоигры. Запись боя, прошедшего в Паттайе, опубликовал в своём Twitter-аккаунте пользователь под ником Jollasanda, пишет Лайф.

— Нокаут из видеоигры, — написал он.

Good morning

KO from video game !

Siam Petchnapachai KOs Rungsanchai Chor.Rattanachai

(Max Muay Thai - The Champion ) pic.twitter.com/rXsRI4I5B9 — Jolassanda (@Jolassanda) 17 марта 2018 г.

Поединок между местными кикбоксерами прошёл в рамках турнира Max Muay Thai Champion.

На ролике видно, как Петчнапачаи подпрыгнул, поднял в воздухе ногу и направил её прямиком в голову противника. Последний упал на маты и не смог подняться.