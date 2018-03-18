В Паттайе кикбоксера отправили в нокаут "ударом из видеоигры"

18 марта 2018, 01:27

Один из спортсменов подпрыгнул, резко поднял в воздухе ногу и направил её прямиком в голову противника.

Тайский боксёр Сиам Петчнапачаи отправил своего противника Чора Рунгсанчая в нокаут ударом, который напомнил пользователям Интернета приём из видеоигры. Запись боя, прошедшего в Паттайе, опубликовал в своём Twitter-аккаунте пользователь под ником Jollasanda, пишет Лайф.

— Нокаут из видеоигры, — написал он.

Поединок между местными кикбоксерами прошёл в рамках турнира Max Muay Thai Champion.

На ролике видно, как Петчнапачаи подпрыгнул, поднял в воздухе ногу и направил её прямиком в голову противника. Последний упал на маты и не смог подняться.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript