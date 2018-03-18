В Паттайе кикбоксера отправили в нокаут "ударом из видеоигры"
Один из спортсменов подпрыгнул, резко поднял в воздухе ногу и направил её прямиком в голову противника.
Тайский боксёр Сиам Петчнапачаи отправил своего противника Чора Рунгсанчая в нокаут ударом, который напомнил пользователям Интернета приём из видеоигры. Запись боя, прошедшего в Паттайе, опубликовал в своём Twitter-аккаунте пользователь под ником Jollasanda, пишет Лайф.
— Нокаут из видеоигры, — написал он.
Good morning— Jolassanda (@Jolassanda) 17 марта 2018 г.
KO from video game !
Siam Petchnapachai KOs Rungsanchai Chor.Rattanachai
(Max Muay Thai - The Champion ) pic.twitter.com/rXsRI4I5B9
Поединок между местными кикбоксерами прошёл в рамках турнира Max Muay Thai Champion.
На ролике видно, как Петчнапачаи подпрыгнул, поднял в воздухе ногу и направил её прямиком в голову противника. Последний упал на маты и не смог подняться.