Президент Маврикия подала в отставку из-за подаренной ей кредитной карты

Президент государства Маврикий Амина Гуриб-Факим из-за обвинений в коррупции подала в отставку. Об этом сообщает L!FE со ссылкой на Associated Press.

Как стало известно, виной всему стала карта, полученная от неправительственной организации, чей владелец имел свои интересы в Маврикии. А точнее — использование этой карты президентом в личных целях.

Амина Гуриб-Факим признала, что "неосмотрительно" пользовалась картой для карманных расходов. По её словам, она уже вернула все использованные $27 тысяч.

Ещё несколько дней назад женщина заявляла, что стала жертвой лживых обвинений и не хотела увольняться.

#Mauritius president resigns amid financial misconduct claims.

Ameenah Gurib-Fakim Gurib-Fakim submitted her resignation in the "national interest," her lawyer Yousouf Mohamed told reporters Saturday, according to local news reports. Her resignation is effective on March 23. pic.twitter.com/j7iqK2wH9p