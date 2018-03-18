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Президент Маврикия подала в отставку из-за подаренной ей кредитной карты

Ещё несколько дней назад женщина заявляла, что стала жертвой лживых обвинений, однако сейчас решила оставить свой пост.

Фото : Reuters18 марта 2018, 02:02

Президент государства Маврикий Амина Гуриб-Факим из-за обвинений в коррупции подала в отставку. Об этом сообщает L!FE со ссылкой на Associated Press.

Как стало известно, виной всему стала карта, полученная от неправительственной организации, чей владелец имел свои интересы в Маврикии. А точнее — использование этой карты президентом в личных целях.

Амина Гуриб-Факим признала, что "неосмотрительно" пользовалась картой для карманных расходов. По её словам, она уже вернула все использованные $27 тысяч.

Ещё несколько дней назад женщина заявляла, что стала жертвой лживых обвинений и не хотела увольняться.


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