Велогонщик «Астаны» стал восьмым по итогам «Милан-Сан-Ремо»
18 марта 2018, 06:00
Победителем гонки в этом году стал итальянский гонщик команды «Bahrain-Merida» Винченцо Нибали.
Сегодня состоялась однодневная велогонка по дорогам Италии «Милан — Сан-Ремо», сообщает Sports.kz.
Победителем гонки в этом году стал итальянский гонщик команды «Bahrain-Merida» Винченцо Нибали, вторым финишировали австралиец Калеб Юэн из «Mitchelton-Scott», третьим стал француз Арно Демар из «Groupama-FDJ».
Лучший результат у гонщиков «Астаны» показал Магнус Корт, завершивший гонку с восьмым результатом.
Милан — Сан-Ремо. 294 километра
1. Винченцо Нибали (Италия, «Bahrain-Merida») — 7:18:43
2. Калеб Юэн (Австралия, «Mitchelton-Scott»)
3. Арно Демар (Франция, «Groupama-FDJ»)
8. Магнус Корт (Дания, «Астана»).
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