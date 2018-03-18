Велогонщик «Астаны» стал восьмым по итогам «Милан-Сан-Ремо»

Победителем гонки в этом году стал итальянский гонщик команды «Bahrain-Merida» Винченцо Нибали.

Сегодня состоялась однодневная велогонка по дорогам Италии «Милан — Сан-Ремо», сообщает Sports.kz.

Победителем гонки в этом году стал итальянский гонщик команды «Bahrain-Merida» Винченцо Нибали, вторым финишировали австралиец Калеб Юэн из «Mitchelton-Scott», третьим стал француз Арно Демар из «Groupama-FDJ».

Лучший результат у гонщиков «Астаны» показал Магнус Корт, завершивший гонку с восьмым результатом.

Милан — Сан-Ремо. 294 километра

1. Винченцо Нибали (Италия, «Bahrain-Merida») — 7:18:43

2. Калеб Юэн (Австралия, «Mitchelton-Scott»)

3. Арно Демар (Франция, «Groupama-FDJ»)

8. Магнус Корт (Дания, «Астана»).