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В Алматинской области нашли троих пропавших без вести несовершеннолетних

Двое 14-летних подростков и 17-летний юноша сбежали из родительского дома.

Фото : inform.kz 18 марта 2018, 06:34

В Талдыкоргане полиция разыскала троих несовершеннолетних, пропавших без вести, передает МИА «Казинформ».

Как пояснили в областном ДВД, двое 14-летних подростков и 17-летний юноша сбежали из родительского дома.

«Одного беглеца 2003 года рождения удалось найти на одном из рынков Алматы, где он в группе сверстников более двух недель бродяжничал и перебивался случайными заработками. В полиции пояснили, что подросток ранее сбегал из дома шесть раз», - отметили в полиции.

Второго несовершеннолетнего, пропавшего 7 дней назад, полицейские установили и задержали в одном из компьютерных клубов областного центра. Как выяснилось, подросток оказался «игроманом» и все это время играл на компьютерах в компании своих друзей. Третий подросток, школьница 2003 года рождения, ранее тоже имела опыт побегов. Установлено, что в течение 13 дней она бродяжничала по городу и была задержана в ходе рейдового мероприятия, организованного сотрудниками розыскного отдела.

Все трое беглецов подверглись проверке со стороны сотрудников ювенальной полиции, по результатам которой в отношении родителей будут приняты соответствующие меры административного воздействия.


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