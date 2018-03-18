Российский космонавт проголосует на МКС

Российские космонавты проголосуют на выборах президента с орбиты Международной космической станции и на космодроме Байконур.

На МКС свой голос за будущего президента отдаст Антон Шкаплеров, пишет Лайф.

Другие российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют там, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту "Союза МС-08".

Напомним, выборы президента РФ уже стартовали на Дальнем Востоке. Также проголосовали сотрудники полярной станции "Беллинсгаузен" в Антарктиде.

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