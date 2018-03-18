В Таразе несколько человек получили огнестрельные ранения

Инцидент произошел вечером 16 марта.

Несколько человек получили огнестрельные дробовые ранения в результате стрельбы в Таразе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Инцидент произошел вечером 16 марта.

Официальную информацию в Департаменте внутренних дел области обещают предоставить в понедельник. Однако уже известно, в пятницу примерно в 10 вечера в первую городскую больницу карета скорой помощи доставила молодого человека с огнестрельным ранением. Через полчаса за аналогичной помощью обратился еще один мужчина.

- Один молодой человек поступил с огнестрельным дробовым ранением нижней трети левого бедра, а второй человек огнестрельное ранение голени слева. Все необходимые лечебные мероприятия были сделаны. Сделано ПХО ран, получена ПСС, антибактериологическая сыворотка, были отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства. Не говорили как, что было. Просто сказали, что огнестрельные ранения были получены одно в пятом, другое в седьмом микрорайонах от неизвестных лиц, - прокомментировал заместитель главного врача больницы №1 г. Таразa Ербол Ордабеков.

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