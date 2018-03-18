Принц Гарри отказался заключать брачный контракт перед свадьбой с Маркл

Королевский двор оказывал давление на Гарри, чтобы тот подписал контракт.

Британский принц Гарри отказался от подписания брачного договора перед свадьбой с американской актрисой Меган Маркл, сообщает Life.ru.

По словам источника газеты Daily Mail, "в голове Гарри никогда не было вопроса о подписании брачного контракта", а сам принц абсолютно уверен в том, что его брак будет крепким.

Сообщается, что королевский двор оказывал давление на Гарри, чтобы тот подписал контракт, тем самым обезопасив своё состояние, которое оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов (2 миллиарда 400 миллионов рублей).

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке 27 ноября 2017 года. Они поженятся в Виндзорском замке в мае нынешнего года.

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