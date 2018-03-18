В Талдыкоргане полицейского лишили прав на один год за поддельные госномера

Постановлением суда полицейский признан виновным и ему наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством на срок 1 год.

Фото : inform.kz

Талдыкорганским специализированным межрайонным административным судом рассмотрено административное дело в отношении капитана полиции, передает МИА «Казинформ». «По материалам дела, М. был задержан сотрудниками полиции за управление автомашиной с заведомо подложным государственным регистрационным номерным знаком, тем самым нарушил требования п.п.2.4.5 Правил дорожного движения», - говорится в сообщении Алматинского областного суда. Постановлением суда полицейский признан виновным и ему наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством на срок 1 год. Постановление не вступило в законную силу.

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