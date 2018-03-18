Стала известна годовая зарплата президента УЕФА

Годовая зарплата президента УЕФА Александра Чеферина до выплаты налогов составляет 1,56 миллиона швейцарских франков (1,64 миллиона долларов). Такие данные предоставило агентство АП, сообщает Vesti.kz.

Как отмечает агентство, заработок словенца практически совпадает с базовой зарплатой главы ФИФА Джанни Инфантино за 2017 год - 1,61 миллиона долларов.

Заработок главы УЕФА облагается налогом в Словении и в Швейцарии, где располагается офис организации, отмечает АП со ссылкой на заявление УЕФА.

При этом Чеферин не имеет право на получение бонуса, а Инфантино имеет, сообщила ФИФА. В прошлом году, по итогам которого чистые убытки ФИФА составили 192 миллиона долларов, глава организации дополнительно вознагражден не был.

АП добавляет, что зарплата Чеферина "существенно" ниже, чем у его предшественника Мишеля Платини, который отстранен от футбольной деятельности решением ФИФА.