ФК «Астана» продал футболиста в американский клуб

По информации сайта Mondo.rs, нападающий «Астаны» Джордже Деспотович продолжит карьеру в американском «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Sports.kz.

В субботу 26-летний сербский форвард прошел медосмотр и подписал с клубом двухлетний контракт. Сумма трансфера составила 1 миллион евро.

На протяжении карьеры Деспотович выступал за сербские «Црвену Звезду» и «Спартак» (Суботица), бельгийский «Локерен» и казахстанские «Астану» и «Тобол». Что касается его нового клуба, то за «Лос-Анджелес Гэлакси» выступают экс-защитник сборной Англии, «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул, воспитанники «Барселоны» Хонатан дос Сантос и Джовани дос Сантос, экс-полузащитник «Шальке 04» Джермейн Джонс, а также бывший вингер «Марселя» Ромен Алессандрини.