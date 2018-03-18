В Казахстане на большей территории Казахстана пройдут осадки
Лишь в южной половине республики ожидается погода без осадков.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь в южной половине республики ожидается погода без осадков.
Местами возможен туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.
В Северо-Казахстанской области ожидаются туман, ветер ночью местами, днем на большей части 15-20, днем порывы 23 м/с, днем в отдельных районах ожидается гололед, низовая метель.
В Алматинской, Жамбылской, Акмолинской областях - ночью и утром туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области прогнозируют ветер 15-20 м/с, ночью туман.
В Кызылординской, Западно-Казахстанской областях ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с.
В Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях местами – туман, днем усиление ветра 18 м/с, в отдельных районах Костанайской области - гололед. В Восточно-Казахстанской области ожидается гололед, ночью туман.
В Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской областях - туман.
В Астане днем: частично облачно, -1°
В Алматы днем: частично облачно, 6°
Фактическая погода по состоянию на 9:30.
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