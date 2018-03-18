В Казахстане на большей территории Казахстана пройдут осадки

Лишь в южной половине республики ожидается погода без осадков.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь в южной половине республики ожидается погода без осадков.

Местами возможен туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.

В Северо-Казахстанской области ожидаются туман, ветер ночью местами, днем на большей части 15-20, днем порывы 23 м/с, днем в отдельных районах ожидается гололед, низовая метель.

В Алматинской, Жамбылской, Акмолинской областях - ночью и утром туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской области прогнозируют ветер 15-20 м/с, ночью туман.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской областях ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с.

В Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях местами – туман, днем усиление ветра 18 м/с, в отдельных районах Костанайской области - гололед. В Восточно-Казахстанской области ожидается гололед, ночью туман.

В Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской областях - туман.

В Астане днем: частично облачно, -1°

В Алматы днем: частично облачно, 6°

Фактическая погода по состоянию на 9:30.

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