Спарринг-партнер "Канело" в боксе из Казахстана одержал очередную победу

Бобиржан Моминов одержал очередную победу на профи-ринге, передает Vesti.kz.

Соперником 26-летнего казахстанского боксера был аргентинец Карлос Андрес Чапарро. Эта победа стала для Моминова пятой, он идет в профи без поражений.

Отметим, что Моминов известен тем, что приглашается в лагерь мексиканца Сауля "Канело" Альвареса для подготовки к боям с Геннадием Головкиным.

Казахстанский боксер может отказаться от участия в лагере Альвареса перед боем с Головкиным.