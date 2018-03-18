Спарринг-партнер "Канело" в боксе из Казахстана одержал очередную победу
18 марта 2018, 10:30
Бобиржан Моминов победил аргентинца.
Бобиржан Моминов одержал очередную победу на профи-ринге, передает Vesti.kz.
Соперником 26-летнего казахстанского боксера был аргентинец Карлос Андрес Чапарро. Эта победа стала для Моминова пятой, он идет в профи без поражений.
Отметим, что Моминов известен тем, что приглашается в лагерь мексиканца Сауля "Канело" Альвареса для подготовки к боям с Геннадием Головкиным.
Казахстанский боксер может отказаться от участия в лагере Альвареса перед боем с Головкиным.
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