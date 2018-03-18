Жители ЗКО жалуются на едкий запах сероводорода

По словам сельского акима Бактыгали Макеева, проблема с чистым воздухом в Бурлине действительно есть.

Тревожный сигнал поступил из посёлка Бурлин, который находится в 110 километрах от Уральска. По словам местных жителей, самочувствие ухудшается из-за постоянного запаха газа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

— Это невозможно, нечем дышать. Запах тухлых яиц во всем посёлке. Особенно сильно это ощущается у тех, кто живёт в низине. Мы боимся за здоровье своих детей и не хотим повторения того, что случилось в Берёзовке. Особенно сильно травит в ночное и утреннее время. Даже сейчас дышать трудно. Мы хотим, чтобы ситуацию не доводили до критической точки, а решали все сейчас! — жаловалась жительница посёлка Юлия.

По словам сельского акима Бактыгали Макеева, проблема с чистым воздухом в Бурлине действительно есть.

— Газом действительно пахнет. Мы попытались выяснить, откуда идёт запах, но всё зависит от направления ветра. Мы не укрываем информацию и готовы принять заявление от населения прямо сейчас, — сказал аким.

Люди продолжают волноваться, поскольку понимают, что одним заявлением в акимат эту проблему не решить.

Мы не хотим уезжать. Тут население 4000 человек. Тут наш дом! Пока что другого выхода как звонить в 112 при каждом возникновении запаха газа мы не видим!. Потому что эту проблему по одиночке не решить и молчать нет никакого смысла, - заявила местная жительница Ирина Мусина.

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