В Китае избрали вице-председателей Центрального военного совета

Председателем Центральное военного совета в ходе голосования в субботу был переизбран председатель КНР Си Цзиньпин.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в воскресенье утвердили генералов Чжан Юся и Сюй Циляна в качестве вице-председателей Центрального военного совета КНР, сообщает РИА Новости.

Председателем Центральное военного совета в ходе голосования в субботу был переизбран председатель КНР Си Цзиньпин.

Также в воскресенье членами Центрального военного советы были избраны бывший командующий ракетными войсками НОАК Вэй Фэнхэ, начальник Управления ЦВС по политической работе Мяо Хуа, начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэн, секретарь Комиссии Центрального военного совета КНР по проверке дисциплины Чжан Шэнминь.

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