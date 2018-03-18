Доминирующее положение позволит компании пересмотреть затраты на развитие, а вместе с ними и тарифы на услуги.

Казахстанский рынок мобильной связи в ожидании перемен. Из трех игроков – Kcell, СП “Теле2‑Altel” и Beeline – на нем может остаться лишь два: АО “Казахтелеком” планирует выкупить 75 процентов акций сотового оператора Kcell, сообщает caravan.kz.

Если комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции даст добро на эту сделку, то “Казахтелеком” станет контролировать 2/3 рынка сотовой связи.

Доминирующее положение позволит компании пересмотреть затраты на развитие, а вместе с ними и тарифы на услуги. Эксперты предостерегают: приватизация не должна стать национализацией. Президент поставил задачу разгосударствления, а планируемая сделка, напротив, ведет к концентрации крупных активов в государственном холдинге.

Скупай и властвуй

Основным акционером АО “Казахтелеком” является фонд национального благосостояния “Самрук-Казына” – госхолдинг, которому принадлежит 51 процент акций компании. В прошлом году ФНБ предполагал продать 20 процентов акций АО “Казахтелеком” через IPO, но позже планы изменились: фонд объявил о продаже всего контрольного пакета. Теперь дело за стратегическим инвестором, который был бы заинтересован в получении контроля над компанией в результате приватизации.

“Казахтелеком” объединил в 2016 году своего сотового оператора “Алтел” со шведским Тele2, сохранив оба бренда, и сейчас владеет 51 процентом акций консолидированного СП “Теле2-Altel”.

В конце 2018 года у шведов появится возможность продать свой пакет, а у “Казахтелекома” соответственно его выкупить, консолидируя 100 процентов всей объединенной компании.

Согласно данным Kcell, рыночная доля компании на рынке сотовых услуг страны сейчас превышает 39 процентов. В случае поглощения “Казахтелекомом” с учетом инвестиций последнего в “Теле2‑Altel” совокупная доля пока еще квазигосударственной компании превысит 65 процентов.

По информации медиакомпании ThomsonReuter, сумма заявки “Казахтелекома” была основана на оценке Kcell по стоимости 630 миллионов долларов, а согласно торговым котировкам акций Kcell, ее капитализация на конец года составляла порядка 1 миллиарда долларов, то есть на 40 процентов ниже ее рыночной стоимости. Любопытная получается математика. Но от владельцев Kcell – компании Telia и Turkcell, да и от самого “Казахтелекома” – никаких комментариев. Вместо прозрачности – мутное болото.

Ранее “Казахтелеком” владел 49-процентной долей Kcell, но в 2012 году она была продана международной телекоммуникационной компании Telia Company. Позже Telia Company заявила о планах продать свою долю акций казахстанского оператора связи.

“По данным на 1 января 2018 года, 60,4 процента акционерного капитала Kcell принадлежало Telia Company, 14,6 процента – Turkcell, около 9 процентов – “Фридом Финансу” и 16 процентов – прочим институциональным и частным инвесторам”, – сообщили аналитики Halyk Finance.

“Заемные” успехи “Фридом Финанса”

Деятельность компании “Фридом Финанс” из этого списка – отдельная история. В реестре акционеров Kcell эта инвестиционная компания появилась в конце третьего квартала 2017 года с долей 6,91 процента акций Kcell. Но к концу года эта доля выросла почти в полтора раза – до 9,08 процента.

Согласно финансовой отчетности “Фридом Финанса”, на конец третьего квартала только акции Kcell составляли 84 процента от всего портфеля ценных бумаг компании и свыше 51 процента от всех активов инвесткомпании.

Активы “Фридом Финанса” составляли 183 миллиона долларов, в том числе акции Kcell на 94 миллиона долларов.

При этом собственный капитал компании составлял всего 58 миллионов долларов, то есть фактически она приобретала акции за счет заемных средств. В результате инвестиции превысили размер собственного капитала “Фридом Финанса”.

С точки зрения диверсификации активов, столь высокая их концентрация в одних акциях Kcell не просто порождает много вопросов, но и вызывает подозрения в вероятной инсайдерской торговле.

Можно предположить, что именно выкуп акций со стороны “Фридом Финанса” на рынке привел к росту акций на 56 процентов на полгода – с 3,27 доллара в мае 2017-го до 5,11 доллара в декабре.

Тактика завышения стоимости актива, таким образом, исключает возможность появления сторонних потенциальных инвесторов, так как актив искусственно сделан неликвидным. Схема эта давно известная, она позволяет передать активы “нужным” стратегическим инвесторам на привлекательных условиях.

Лоббирование под “соусом” приватизации

Очень похоже, что в случае с “Казахтелекомом” лоббируются интересы конкретного лица в приобретении акций Kcell и монополизации всего сектора телекоммуникаций. Тем более что, согласно действующему законодательству РК, в случае продажи 75 процентов пакета акций компания Kcell должна предложить выкупить оставшиеся выпущенные акции по рыночной цене.

Это делает теоретически возможным получение 100 процентов пакета акций компании одним лицом и подтверждает опасения, что сейчас в Казахстане реализуется тщательно проработанная многоходовая комбинация по перекраиванию рынка телекоммуникаций.

На практике это может выглядеть так: сначала “Казахтелеком”, являясь представителем квазигоссектора под крылом “Самрук-Казыны”, получает согласие на сделку антимонопольного комитета, покупает Kcell, потом выкупает у шведов оставшиеся 49 процентов доли в СП “Теле2-Altel”.

А затем “нужный” стратегический инвестор приобретает госпакет в “Казахтелекоме” (51 процент).

Эксперты не исключают, что на роль такого инвестора может претендовать та самая компания “Фридом Финанс”, что показала необычайные успехи, приобретая акции на заемные средства.

Антимонопольный комитет “поймал тишину”

Ждать развязки осталось недолго. Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции в ближайшее время должен вынести решение о возможности покупки “Казахтелекомом” 75 процентов акций оператора мобильной связи Kcell, и тогда будет ясно, кто может стать тем самым стратегическим инвестором.

Вообще-то свое мнение по этому щепетильному вопросу антимонопольщики уже должны были озвучить – все сроки истекли. Однако они взяли дополнительное время на рассмотрение заявки “Казахтелекома”, чтобы провести анализ рынка.

Получается, что антимонопольный комитет или не владеет ситуацией, или чего-то выжидает, лавируя между компаниями, лоббирующими свои интересы?

На сайте госоргана – ни слова о причинах задержки. А где же заявленные открытость, гласность, доступность информации, о которых так много говорится с высоких трибун? Или есть что скрывать?

Между тем сделка по приобретению Kcell “Казахтелекомом”, позволяющая ему занять доминирующее положение в мобильном сегменте, идет вразрез с логикой антимонопольного регулирования, так как влечет последующее укрупнение действующего оператора на рынке и серьезно ущемляет права всех других его субъектов.

Экономическая концентрация в таких масштабах может ударить и по рядовым получателям услуг связи – эксперты прогнозируют, что при отсутствии конкуренции на рынке повышение тарифов будет неизбежным.

А рассчитывать на защиту антимонопольного комитета особо не приходится, его скромные возможности в этом деле казахстанцы оценили уже не раз. И при росте цен на бензин, и при росте тарифов на коммунальные услуги.

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