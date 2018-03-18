В полиции прокомментировали задержание сотрудника УБОП в Костанае

Он был задержан в алкогольном опьянении вне рабочего времени на личном автотранспорте.

В Костанае пьяным за рулем задержан сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области. О том, что по данному факту сейчас проводится служебное расследование, сообщила МИА «Казинформ» пресс-секретарь ведомства Ирина Беженарь.

«Он был задержан в алкогольном опьянении вне рабочего времени на личном автотранспорте. Сейчас сотрудниками собственной безопасности проводится служебное расследование по данному факту», - сообщила Ирина Беженарь.

Она также отметила, что если сотрудник окажется виноват, то его обязательно накажут.

Как сообщается в местных СМИ, сотрудник УБОП был задержан в ночь с 16 на 17 марта. Из фотографии протокола, составленного полицейскими на месте происшествия, становится ясно, что нарушитель управлял машиной TOYOTA с номером 010.





Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!