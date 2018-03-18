Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение

19 марта в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель.

Фото : misto.news18 марта 2018, 12:28

В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение на 19 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

«19 марта в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с», - говорится в сообщении.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты