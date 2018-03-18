В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение
19 марта в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель.
Фото : misto.news18 марта 2018, 12:28
В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение на 19 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
«19 марта в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с», - говорится в сообщении.
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