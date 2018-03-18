В Астане ограничат скорость на выделенных полосах

ДВД Астаны изучает промежутки дорог, с возможностью увеличения скорости движения для улучшения пропускной способности.

С целью снижения аварийности в столице выделены несколько участков полос движения общественного транспорта, где будет ограничена скорость, передает Zakon.kz со ссылкой на управление административной полиции ДВД Астаны.

«На сегодняшний день на улицах города участились случаи дорожно-транспортных происшествий на выделенных полосах движения общественного транспорта с участием автобусов и легкового транспорта, осуществляющего маневр с целью повернуть на прилегающую дорогу. Управлением административной полиции ДВД города Астаны с целью снижения аварийности выделены несколько участков полос движения общественного транспорта, где будет ограничена скорость до 40 километров в час», - сообщили в пресс-службе ДВД.

Также ДВД Астаны изучает промежутки дорог, с возможностью увеличения скорости движения для улучшения пропускной способности.

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