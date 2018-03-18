Жертв и пострадавших нет.

В Алматы горел киоск, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"18.03.2018г. в 12:06 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении киоска по адресу: Ауэзовский район, по ул. Толе би. Первые расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 12:12 часов. Информация с места вызова подтвердилась, произошло горение киоска на площади 10 кв.м. Пожар локализован в 12:15 часов и ликвидирован в 12:19 часов", - говорится в сообщении.

Эвакуирован 1 газовый баллон. Жертв и пострадавших нет.

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