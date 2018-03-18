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Путин проголосовал на выборах президента

Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.

Фото : РИА Новости / Павел Лисицын18 марта 2018, 13:12

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства, передает РИА Новости.

Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.

Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования.

Выйдя из кабинки, Путин опустил бюллетень в урну для голосования.

Глава государства регулярно голосует на этом участке. Так в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил сюда, чтобы сделать свой выбор.

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