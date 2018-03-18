У российского консульства в Алматы образовалась очередь желающих проголосовать

Избирательные участки будут работать до 20.00.

Около Генерального консульства Российской Федерации в Алматы образовалась длинная очередь желающих оставить свой голос на выборах президента РФ, сообщает Zakon.kz.

К участию в выборах допускаются граждане России, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина России (заграничный или внутренний).

Участки организованы в 17 городах Казахстана: Астане, Актау, Актобе, Алма-Ате, Атырау, Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Приозерске, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

Они будут работать с 8.00 до 20.00 местного времени. На большей части Казахстана 8.00 местного времени соответствует 5.00 мск, но в западных регионах страны (Актау, Актобе, Атырау, Уральск) из-за разницы часовых поясов голосование начнется на час позже, то есть в 6.00 мск.

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