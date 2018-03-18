На пост президента РФ претендуют 8 кандидатов.

Очередные выборы президента России проходят 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.

На пост президента РФ претендуют Владимир Жириновский, кандидат от Компартии Павел Грудинин, Борис Титов, Ксения Собчак, кандидат от Коммунистов России Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и лидер Яблока Григорий Явлинский.

Восьмой кандидат – нынешний глава государства Владимир Путин, который собирается стать президентом в четвертый раз с 2000 года.

За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.

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