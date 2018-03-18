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Получивший при пожаре в Костанае ожоги мужчина скончался

У пострадавшего были ожоги 60% тела.

Фото : alau.kz18 марта 2018, 14:34

Мужчина, получивший ожоги при пожаре в Костанае скончался, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Как сообщил заведующий травматологическим отделением Костанайской городской больницы Марал Абилкасымов, мужчина поступил 17 марта в тяжёлом состоянии.

«У пострадавшего были ожоги 60% тела. Состояние тяжелое. Его положили в реанимацию. Сегодня утром он скончался»,-сообщил Марал Абилкасымов.

Напомним, пожар случился накануне в 17.12 на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь составила 20 кв. м. Эвакуировано 19 человек, из них 2 детей.


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