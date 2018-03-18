Бабушку и тетю никто насильно не удерживал в фонде «Асыл Бала»

Бабушка и тетя выходили из фонда в хорошем расположении духа, тепло прощаясь с сотрудниками фонда.

Больше часа назад адвокат мальчика из ЮКО Бауыржан Азанов написал пост в Facebook, где сообщал, что бабушку и тетю удерживают в детском фонде «Асыл Бала». На деле информация оказалась недостоверной, передает корреспондент Zakon.kz.

Увидев пост, журналисты поехали на место и убедились, как бабушка и тетя выходили из фонда в хорошем расположении духа, тепло прощаясь с сотрудниками фонда.

Второй адвокат мальчика из ЮКО и его мамы Курмангазы Мусир также находился в фонде, но от комментариев отказался, ссылаясь на то, что опаздывает на самолет, вылетающий в Алматы.

Стоит также отметить, что бабушка и тетя уехали со своим родственником на семейное торжество.

По словам очевидцев, Курмангазы Мусир подтвердил им на камеру факт того, что насильно в «Асыл Бала» никого не удерживали. Однако по телефону он сообщал противоположные вещи, что также зафиксировано на видео.

«Зачем Курмангазы провоцирует общественность и передает ложную информацию? Мы спокойно сели за стол, поговорили, попили чай, он подтвердил, что с бабушкой и тетей здесь хорошо обращались. Эти люди в фонде помогали мальчику от всего сердца», - сказал общественник Анатолий Ким.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика. Она также сообщила, что не видела ни одного адвоката и что мать ребенка не выходит на связь несколько дней. В свою очередь, Курмангазы Мусир, доверенное лицо мамы мальчика из ЮКО, попросил генерального прокурора Казахстана взять дело под личный контроль. Делом первоклассника занялся спецпрокурор.

После общественного резонанса в ЮКО уволили ряд чиновников. Депутат Селтанов подтвердил, что участники истории (директор школы, начальник полиции и уролог) являются его родственниками, и заявил об их невиновности.

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Татьяна Ковалева, Астана

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