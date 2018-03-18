Спят усталые щеночки, в миске спят

Hазве может быть что-то трогательнее уставших маленьких щеночков, провалившихся в сон в самых нелепых позах?

Сейчас вас разорвет от умиления. Если в процессе просмотра этого поста вы ни разу не улыбнулись, вам нужно срочно провериться: вполне возможно, вы — биоробот. Ну просто потому, что разве может быть что-то трогательнее уставших маленьких щеночков, провалившихся в сон в самых нелепых позах?

Источник: smatterist.com

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