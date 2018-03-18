Живущие в Казахстане россияне активно выбирают президента РФ - дипломаты

Всего в Казахстане зарегистрировано около 65 тысяч россиян.

Граждане России, живущие, работающие или находящиеся временно в Казахстане, голосуют на выборах президента своей страны, передает МИА «Казинформ».

Участки для голосования на выборах президента России организованы в 17 городах Казахстана: Астане, Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Приозерске, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте. К участию в выборах допускаются граждане России, достигшие 18 лет.

С раннего утра возле избирательных участков, организованных российским посольством для своих граждан, начали выстраиваться очереди желающих выразить свою гражданскую позицию.

«Я нахожусь в Талдыкоргане. На 12:00 времени Астаны здесь проголосовало 222 человека. В следующий раз мы будем подсчитывать количество проголосовавших в 16:00. Люди идут очень активно, у нас атмосфера праздника, играет музыка, проголосовавшим раздаем шары и шоколадки, народ доволен», - сообщил консул Генерального консульства России в Алматы по вопросам «Россотрудничества» Ирина Переверзева.

В самом Алматы, где избирательный участок организован в здании Генерального консульства, также зафиксированы огромные очереди из желающих проголосовать. Данные о явке здесь обещали предоставить позже.

Активно голосуют россияне, проживающие в столице Казахстана.

«По Астане уже проголосовало около тысячи человек на текущий момент. Явка превышает ту, что была зафиксирована во время выборов 2016 года в Госдуму. Поток избирателей непрерывный, активность избирателей весьма высока. Выразить свою активную гражданскую позицию приходят как люди, голосующие впервые - 18-летние, так и весьма преклонного возраста - у нас проголосовала бабушка 1925 года рождения»,- рассказал заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 8125 по Астане Дмитрий Пантерин.

По его данным, в консульском округе, который относится к деятельности консульского отдела Посольства России в Казахстане, зарегистрировано более 30 тысяч человек. Всего в Казахстане зарегистрировано около 65 тысяч россиян. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 местного времени. На большей части Казахстана 8.00 местного времени соответствует 5.00 мск, но в западных регионах страны (Актау, Актобе, Атырау, Уральск) из-за разницы часовых поясов голосование началось на час позже, то есть в 6.00 мск.

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