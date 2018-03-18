Жители обрушившегося в Аральске дома заселились незаконно – акимат

В настоящее время по каждой семье, проживавших в этом здании, разрабатывается социальная карта.

В региональной службе коммуникаций прошел брифинг с участием акима города Аральск по вопросам обрушения перехода между блоками двухэтажного здания, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РСК Кызылординской области.

По заключению экспертизы 2016 года, здание в Аральске требовало капитального ремонта. По итогам заключения комиссии местные власти проводили неоднократные встречи с жильцами, предлагая им провести капитальный ремонт в рамках Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020 годы (в настоящее время Программа «Развитие регионов- 2020). Но жильцы данного дома не согласились.

«Мы проводили разъяснительные работы. Объясняли, что в случае согласия 70% жильцов, в рамках данной Программы будет проведен капитальный ремонт здания. В рамках этой программы мы отремонтировали 22 дома из 47 имеющихся в Аральске. Но жильцы этого здания не согласились. Мы неоднократно предупреждали их об аварийном состоянии объекта», — сказал Бауыржан Махатов.

И добавил, что в настоящее время по каждой семье, проживавших в этом здании, разрабатывается социальная карта.

«Здание находится на балансе ККП «Арал канаты-2020» и изначально было построено под детский сад. Жильцы в 90-е годы заселились незаконно. Сейчас разрабатывается социальная карта. К примеру, 8 квартир, в этом доме сдавались в аренду. В настоящее время изучается каждая семья и их социальное положение. Согласно карте и заключению комиссии будут приниматься меры», — сказал Бауыржан Махатов.

В настоящее время эвакуированные жильцы расселены в молодежный ресурсный центр и по родственникам.

Напомним, 17 марта текущего года, в Аральске обрушилось перекрытие — переход между блоками двухэтажного здания. Здание было построено в 1986 году под детский сад, в 90-е годы был стихийно заселен жителями района, не имеющими жилья. В двухэтажном доме было расположено 20 квартир, проживали только в 15.

В настоящее время по поручению акима района создана специальная комиссия, будет проведена экспертиза.

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