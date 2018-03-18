Бабушки хором спели «Камажай» в автобусе

Оказалось, что все они участвуют в ансамбле.

Пассажиры столичного автобуса сняли на видео, как женщины пожилого возраста хором спели песню «Камажай», передает Zakon.kz.

Видео было опубликовано в соцсетях и набрало большое количество просмотров и положительных комментариев.

Слаженность, с которой бабушки исполняли свой репертуар, наталкивала на мысль о профессиональном происхождении вокальных данных поющих женщин. Это предположение подтвердили и в «Астана LRT», пишет «Казинформ».

«Эти бабушки представляют ансамбль, приехавший из Павлодарской области. Как рассказали сами участницы ансамбля, они приехали в Астану, чтобы поставить концерт к Наурызу. Они сели в автобус на остановке «Дворец Жастар» и ехали до Куйши Дина, поднимая таким образом настроение остальным пассажирам. Они пели песни и шутили, к ним присоединились и другие пассажиры. Они - пенсионерки, среди них есть и люди с ограниченными возможностями», - сообщила пресс-секретарь организации Науат Азанбаева.

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