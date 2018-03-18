Собчак последней из кандидатов проголосовала на выборах президента России

До участия Центризбирком допустил восемь кандидатов.

Телеведущая Ксения Собчак проголосовала в детской музыкальной школе в центре Москвы. Так она стала последней из кандидатов, кто принял участие в голосовании, пишет Лайф.

Напомним, сегодня, 18 марта, в России проходят президентские выборы. До участия Центризбирком допустил восемь кандидатов.

Владимир Путин по традиции голосовал на участке в здании Академии наук на Ленинском проспекте в Москве — по месту своей прописки. Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал в Москве на участке на Новослободской улице. Сергей Бабурин проголосовал на том же участке, что и Путин.

Григорий Явлинский отдал свой голос на избирательном участке № 2579 в Крылатском районе Москвы. Павел Грудинин проголосовал на участке в подмосковном совхозе имени Ленина, директором которого он является. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский голосовал на избирательном участке № 2714 в 814-й школе на западе Москвы.

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