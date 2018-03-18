Ограничение скорости введут по полосам Bus Lane в Астане

Ограничение скорости намерены ввести из-за роста дорожных аварий с участием автобусов и легкового транспорта.

Ограничение скорости появится на нескольких участках полос для движения общественного транспорта Bus Lane в Астане, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на Elorda.info.

Двигаться на таких участках можно будет со скоростью до 40 километров в час.

"На улицах города участились случаи дорожно-транспортных происшествий на выделенных полосах движения общественного транспорта с участием автобусов и легкового транспорта, осуществляющего маневр с целью повернуть на прилегающую дорогу. Управлением административной полиции ДВД Астаны для снижения аварийности выделены несколько участков полос движения общественного транспорта, где будет ограничена скорость до 40 километров в час", — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Над полосами с ограничением скорости движения появится дорожные знаки 3.24 (ограничение максимальной скорости) и 7.14 (полоса движения). Первый такой знак установлен на проспекте Туран.

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