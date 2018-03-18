Урюк зацвёл в Шымкенте

Весеннюю красоту украшают только что распустившиеся почки на деревьях сирени, дуба и яблони.

После зимних холодов в Южном Казахстане наступила весна - в Шымкенте зацвёл урюк. Резкое потепление температуры воздуха, достигающая днём до +20 градусов, привело к тому, что деревья пустили почки, а урюк и вовсе зацвёл на улицах города, передаёт корреспондент BNews.kz.

Проходя мимо цветущего и благоухающего ароматами дерева с нежно-розовыми цветками можно заметить и пчёл, которые собирают пыльцу с только что распустившихся цветков. Жители и гости Шымкента, уставшие от тяжелой зимней непогоды, скинув с себя куртки и зимнюю обувь, облачились в лёгкую одежду.

Весеннюю красоту украшают только что распустившиеся почки на деревьях сирени, дуба и яблони. Уже через месяц велика вероятность и того, что цветками покроются деревья яблони и вишни.

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