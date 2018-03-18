ЦИК уточнил данные о явке на выборы в России
Явка составила 34,72%.
Фото : © РИА Новости/Виталий Аньков18 марта 2018, 18:18
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ уточнила данные о явке на выборы: она составила 34,72% на 12:00 по московскому времени, а не на 14:00, как сообщалось ранее, пишет Лайф (соответственно, 14.00 и 16.00 по времени Астаны).
— Поправка: в предыдущей публикации была допущена ошибка. Явка на 12:00 по России по московскому времени — 34,72%, — говорится в телеграм-канале комиссии.
Ранее комиссия уже подводила промежуточные итоги — к 10:00 мск явка составила 16,55%, что в 2,5 раза больше, чем на предыдущих выборах.
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