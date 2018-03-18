В горах Швеции после схода лавины найдены тела двух французских лыжников
В сообщении говорится, что поисково-спасательные работы осложняет плохая погода.
Фото : selfmadetrip.com18 марта 2018, 19:28
В горах Швеции после схода лавины найдены тела двух французских лыжников, ведётся поиск ещё двух человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти, передает RT.
Отмечается, что лавина накрыла группу лыжников в пятницу, 16 марта. Двоим удалось самостоятельно выбраться, четыре человека остались погребены под снегом.
В сообщении говорится, что поисково-спасательные работы осложняет плохая погода.
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