Айжан Байзакова рассказала о самом страшном кошмаре

Казахстанский блогер пересказала единственный сон из детства, который она помнит.

Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова рассказала о единственном сне детства, который она хорошо запомнила, передает Zakon.kz.

Текст Байзакова опубликовала в своем канале Telegram. На мысль рассказать о сне натолкнул пост друга.

«У меня есть один единственный сон детства, который я отчетливо помню. Мне года 4 было и странно, что я помню его до сих пор.Во сне я на руках у мамы, она в черном кожаном длинном пальто, и прическа боб-карн. Папа в военной форме. Мы на казахстанско-кыргызской границе (раньше мы часто ездили на Иссык-Куль или в Токмак к родственникам). Пожар. Казахские пограничники забирают меня у мамы, и бросают в огонь. Я вижу, как мама с папой кричат и плачут. И последнее, что вижу, когда горю, это красная пятиконечная звезда. 22 года, и только этот сон, я помню отчетливо до мельчайших подробностей. Почему…», - пишет Айжан.

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