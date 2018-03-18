После отмены визы казахстанцы стали чаще летать в ОАЭ

В основном интерес вырос у жителей Алматы и Астаны. Рост составил примерно 15%.

Казахстанские туристические компании сообщают, что после отмены визового режима в Объединенных Арабских Эмиратах, граждане Казахстана стали чаще туда летать, передаёт InAlmaty.kz.

"Безусловно, в связи с отменой визового режима для граждан Казахстана поток туристов в ОАЭ вырос. Но сейчас рано делать статистические заключения, так как прошло не так много времени. Мы видим, что интерес вырос, особенно у жителей Алматы и Астаны. Рост составил примерно 15%", - сказала директор по продажам Kaztour Балжан Билялова.

По её словам, туристическое агентство не наблюдает значительного перехода туристов в пользу самостоятельного планирования путешествий. Главным сдерживающим фактором считается то, что при бронировании на сайте отеля или агрегатора, зачастую в цене не указываются туристические сборы и налоги, которые могут сказаться на финальной стоимости тура.

Выбирая самостоятельное планирование, не стоит забывать про безопасность и страховой полис. Ведь залог счастливого отпуска всегда заключается в безопасности, отмечают турфирмы.

На территории ОАЭ казахстанцы могут находиться без визы до 30 дней. Теперь можно просто выбрать отель и купить билеты на самолёт, что намного упрощает процесс визового режима. Но не стоит забывать о ряде необходимых процедур на прохождение пограничного контроля в ОАЭ: при прохождении паспортного контроля необходимо предоставить паспорт сотрудникам пограничной службы, провести сканирование сетчатки глаза, после чего данные будут внесены в базу. В дальнейшем прохождение паспортного контроля можно осуществить с помощью системы E-Gate, без участия сотрудников пограничного контроля.

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