В Астане подвели первые итоги выборов президента России

На избирательном участке в Астане проголосовали полторы тысячи россиян.

Заместитель председателя участковой избирательной комиссии в Астане Дмитрий Пантилин подвел итоги прошедших выборов президента России, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

По его словам, в столичный пункт, расположенный в Российском центре науки и культуры, за двенадцать часов пришли порядка полутора тысяч человек.

"Выборы завершились, участок закрыт, все прошло успешно, без эксцессов и нарушений, сейчас начнется подсчет голосов", — рассказал Пантилин.

Подсчет полутора тысяч голосов займет несколько часов. После того, как члены избирательных участков посчитают голоса на своих пунктах, данные будут направлены в посольство России в Казахстане. Далее сформируют общий список и направят в Москву.

Сегодня в России прошли выборы главы государства. На территории Казахстана были сформированы 17 пунктов приема голосов (не считая Байконура).

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