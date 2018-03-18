Данные обновляются каждые три минуты.

Средняя явка на выборах президента России превысила 50 процентов, передает ТАСС из информационного центра ЦИК.

Как уточнил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, на 17:08 по московскому времени (19.08 Астаны) явка составляла 51,9 процента. Данные обновляются каждые три минуты.

«Интерфакс» со ссылкой на инфоцентр ЦИК передает, что к 17:00 по московскому времени голосование на выборах президента России завершилось в 20 регионах Дальнего Востока и Сибири: в Сахалинской, Иркутской, Магаданской, Томской, Кемеровской, Амурской, Новосибирской областях, Камчатском, Забайкальском, Приморском, Красноярском, Хабаровском, Алтайском краях, а также в Бурятии, Якутии, Тыве, Хакасии, на Алтае и Чукотке, в Еврейской автономной области.

18 марта проходят выборы президента России. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени. В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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