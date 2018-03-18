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СМИ назвали метод отравления Скрипаля

По словам источников, порошок был запущен в вентиляционную систему автомобиля BMW, в котором ехали Скрипаль и его дочь.

Фото : Henry Nicholls/REUTERS18 марта 2018, 22:08

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить через вентиляцию автомобиля, передает ABC News со ссылкой на источники в спецслужбах.

По словам источников, порошок был запущен в вентиляционную систему автомобиля BMW, в котором ехали Скрипаль и его дочь.

Ранее глава МИД Великобритания Борис Джонсон заявил, что британская сторона хотела бы совместно с Россией расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль.

По его словам, Лондон готов предоставить Москве доступ к расследованию.


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