СМИ назвали метод отравления Скрипаля
По словам источников, порошок был запущен в вентиляционную систему автомобиля BMW, в котором ехали Скрипаль и его дочь.
Фото : Henry Nicholls/REUTERS18 марта 2018, 22:08
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить через вентиляцию автомобиля, передает ABC News со ссылкой на источники в спецслужбах.
По словам источников, порошок был запущен в вентиляционную систему автомобиля BMW, в котором ехали Скрипаль и его дочь.
Ранее глава МИД Великобритания Борис Джонсон заявил, что британская сторона хотела бы совместно с Россией расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль.
По его словам, Лондон готов предоставить Москве доступ к расследованию.
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