Дима Билан арендовал самолет, чтобы проголосовать в родном городе

Дима Билан с семьей переехал в город Майский Кабардино-Балкарии в 1987 году.

Певец Дима Билан за свой счет заказал чартерный рейс в Нальчик, чтобы проголосовать у себя на малой родине в Кабардино-Балкарии. Как сообщил артист в своем Instagram, из-за занятости он не успел оформить заявление, чтобы проголосовать в другом месте. Билан добавил, что не пожалел потраченных на перелет денег, пишет РГ.

- Проехал по дорогим сердцу улочкам, увидел родственников по отцу, успел даже пообщаться! Проехался так, что память в телефоне вся заполнилась, все хотелось снять и вечерком пересмотреть, окунуться снова! Конечно, все дома и деревья детства оказались совсем не такими громадами, какими казались в тот сказочный период жизни, давно не был в Майском, - написал певец.

Дима Билан с семьей переехал в город Майский Кабардино-Балкарии в 1987 году. Там он жил и учился с 1-го по 11-ый класс, после чего уехал заниматься музыкой в Москву.

Как сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики Мусса Джаппуев, на 18.00 в Кабардино-Балкарии зафиксирована явка 83,31 процента избирателей.

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