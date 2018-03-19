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После ДТП в Алматы водителей госпитализировали в шоковом состоянии

Автомобили столкнулись дважды, их раскидало в разные стороны.

Фото : zakon.kz19 марта 2018, 00:31

Вечером 18 марта, в воскресенье в Алматы после столкновения двух автомобилей госпитализировали обоих водителей, мужчину и женщину, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло на перекрестке Курмангазы – Абылай хана. Девушка за рулем Toyota Camry двигалась по Курмангазы в восточном направлении. Когда Toyota переезжала пересечение Курмангазы с Абылай хана, ей наперерез, на красный сигнал светофора, выехала Lada Kalina, двигавшаяся в южном направлении.

Сначала автомобили столкнулись передними частями, от удара их развернуло, машины снова ударились, но уже задними частями. В итоге Lada развернуло в обратном направлении, а Toyota по инерции проехала через перекресток и остановилась.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Поскольку оба водителя находились в шоковом состоянии и не могли объяснить, болит ли у них что-то, врачи приняли решение госпитализировать обоих для более детального осмотра.


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