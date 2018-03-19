Великобританию поблагодарили за высокую явку на выборах президента России

Явка оказалась на 8-10 процентов выше ожидаемой.

Антироссийская политика Великобритании помогла поднять явку на выборах президента России. Об этом заявил пресс-секретарь штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, передает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс».

Он отметил, что явка оказалась на 8-10 процентов выше ожидаемой.

«Надо сказать спасибо Великобритании, потому что в очередной раз не просчитали российский менталитет. В очередной раз на нас стали оказывать давление ровно в тот момент, когда нам нужно было мобилизоваться», — сказал пресс-секретарь.

«Всякий раз, когда Россия огульно и без доказательств в чем-либо обвиняется, все, что делает русский народ — это объединяется около центра силы. Центр силы — это, безусловно, сегодня Путин», — добавил Кондрашев.

18 марта прошли выборы президента России. По данным на 17:00, средняя явка превысила 50 процентов. В них участвовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Согласно данным экзитполлов, Владимир Путин набрал более 70 процентов голосов.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Москва отвергает все обвинения. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила недоумение в связи с тем, что Лондон ведет расследование дела Скрипаля с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) без привлечения России. МИД России объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. Также был закрыт Британский совет.

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