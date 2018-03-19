Назарбаев поздравил Путина с победой на выборах президента РФ
Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным.
Фото : Akordapress19 марта 2018, 06:04
Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Akordapress в Instagram.
"Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы Президент Казахстана поздравил В.Путина с победой на очередных выборах Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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