Назарбаев поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным.

Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Akordapress в Instagram.

"Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы Президент Казахстана поздравил В.Путина с победой на очередных выборах Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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