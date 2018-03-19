Наблюдатель рассказал об инциденте с Киркоровым при голосовании в Вильнюсе

По его словам, "ситуации, чтобы участок вообще не функционировал, не было.

Определенный инцидент с Филиппом Киркоровым на избирательном участке в Вильнюсе имел место, но не в том объеме и не в том уклоне, который подали в заголовках СМИ, сказал в воскресенье РИА Новости наблюдатель от кандидата Ксении Собчак Михаил Воронков.

Российский певец Филипп Киркоров в воскресенье принял участие в выборах президента России в посольстве РФ в Вильнюсе. В ходе выборов, по словам наблюдателя, во время короткой пресс-конференции в основном зале для голосования был временно заблокирован подход избирателей к урнам и кабинкам для голосования. После пресс-конференция с участием исполнителя переместилась в соседний зал.

"Я понимаю, что нужен медиа-повод для СМИ. Определенный инцидент имел место, но не в том объеме и не в том уклоне, который подали в заголовках СМИ. Но такие заголовки, как "фанаты Киркорова создали пробку", "наблюдатели пожаловались" — чудовищны", — сказал Воронков.

По его словам, "ситуации, чтобы участок вообще не функционировал, не было. Так совпало, что в один момент на участке собралось достаточно большое количество избирателей. Помещение не настолько свободное, чтобы принять огромное количество избирателей", — сказал наблюдатель.

Он подчеркнул, что "не подавал никаких официальных письменных или каких-либо других жалоб в избирательную комиссию, так как не счел этот инцидент необходимым для фиксации". Наблюдатель отмечает также, что формально состав административного правонарушения со стороны Киркорова в виде создания препятствий в работе избирательного участка присутствовал, "однако привлечение его к административной ответственности маловероятен".

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