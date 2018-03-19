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В 480 км от Алматы произошло землетрясение

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото : inform.kz 19 марта 2018, 06:57

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 19 марта в 04 час 23 мин 23 сек времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 480 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41.55° с.ш. 82.29° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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