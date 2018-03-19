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Назарбаев: Казахстан нацелен на расширение связей с Россией

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Владимира Путина с избранием на пост Президента Российской Федерации.

Фото : inform.kz 19 марта 2018, 07:27

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Владимиру Путину в связи с повторным избранием на пост Президента Российской Федерации. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба Акорды.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Владимира Путина с избранием на пост Президента Российской Федерации.

Президент Казахстана отметил, что убедительная победа на выборах является свидетельством очередной высокой оценки народом России огромного вклада Владимира Путина в развитие своей страны и дело продвижения ее национальных интересов.

«Под Вашим эффективным руководством Россия уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем. Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие традиционно дружественных и добрососедских отношений между нашими странами, которые служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества. Казахстан нацелен на продолжение расширения связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза во благо двух наших народов. При этом я высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании. Убежден, что наша дальнейшая совместная работа будет и впредь служить надежным фундаментом успешного диалога Астаны и Москвы по всему спектру нашего многогранного сотрудничества», - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту, а дружественному народу России – мира и процветания.


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