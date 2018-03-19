Утверждены новые формы налоговой отчетности 2018 года и правила их составления

Приказом Министра финансов РК от 12 февраля 2018 года № 166 утверждены следующие формы налоговой отчетности и правила их составления:

1) форма декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00) согласно приложению 1 к приказу;

2) правила составления налоговой отчетности «Декларация по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00)» согласно приложению 2 к приказу;

3) форма расчета суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации (форма 101.01), согласно приложению 3 к приказу;

4) форма расчета суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации (форма 101.02), согласно приложению 4 к приказу;

5) правила составления налоговой отчетности «Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации», и налоговой отчетности «Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации (формы 101.01 - 101.02)», согласно приложению 5 к приказу;

6) форма расчета по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода резидента (форма 101.03), согласно приложению 6 к приказу;

7) правила составления налоговой отчетности «Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода резидента (форма 101.03)», согласно приложению 7 к приказу;

8) форма расчета по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента (форма 101.04), согласно приложению 8 к приказу;

9) правила составления налоговой отчетности «Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента (форма 101.04)», согласно приложению 9 к приказу;

10) форма декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 110.00) согласно приложению 10 к приказу;

11) правила составления налоговой отчетности «Декларация по корпоративному подоходному налогу (форма 110.00)» согласно приложению 11 к приказу;

12) форма декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 150.00) согласно приложению 12 к настоящему приказу;

13) правила составления налоговой отчетности «Декларация по корпоративному подоходному налогу (форма 150.00)» согласно приложению 13 к приказу;

14) форма декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200.00) согласно приложению 14 к настоящему приказу;

15) правила составления налоговой отчетности «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, (форма 200.00)» согласно приложению 15 к приказу;

16) форма декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 220.00) согласно приложению 16 к приказу;

17) правила составления налоговой отчетности «Декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 220.00)» согласно приложению 17 к приказу;

18) форма декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00) согласно приложению 18 к приказу;

19) правила составления налоговой отчетности «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00)» согласно приложению 19 к приказу;

20) форма декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) согласно приложению 20 к приказу;

21) правила составления налоговой отчетности «Декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00)» согласно приложению 21 к приказу;

22) форма декларации по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) согласно приложению 22 к приказу;

23) правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00)» согласно приложению 23 к приказу;

24) форма декларации по косвенным налогам по импортированным товарам (форма 320.00) согласно приложению 24 к приказу;

25) правила составления налоговой отчетности «Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам (форма 320.00)» согласно приложению 25 к приказу;

26) форма заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма 328.00) согласно приложению 26 к приказу;

27) правила заполнения и представления налоговой отчетности «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма 328.00)» согласно приложению 27 к приказу;

28) форма декларации по акцизу (форма 400.00) согласно приложению 28 к приказу;

29) правила составления налоговой отчетности «Декларация по акцизу (форма 400.00)» согласно приложению 29 к приказу;

30) форма расчета акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением (форма 421.00), согласно приложению 30 к приказу;

31) правила составления налоговой отчетности «Расчет акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением (форма 421.00)», согласно приложению 31 к приказу;

32) форма декларации по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по соглашению (контракту) о разделе продукции (форма 500.00), согласно приложению 32 к приказу;

33) правила составления налоговой отчетности «Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по соглашению (контракту) о разделе продукции (форма 500.00)», согласно приложению 33 к приказу;

34) форма декларации по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения (форма 510.00) согласно приложению 34 к приказу;

35) правила составления налоговой отчетности «Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения (форма 510.00)» согласно приложению 35 к приказу;

36) форма декларации (расчета) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме (форма 531.00) согласно приложению 36 к приказу;

37) правила составления налоговой отчетности «Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме (форма 531.00)» согласно приложению 37 к приказу;

38) форма декларации по налогу на сверхприбыль (форма 540.00) согласно приложению 38 к приказу;

39) правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на сверхприбыль (форма 540.00)» согласно приложению 39 к приказу;

40) форма декларации по платежу по возмещению исторических затрат (форма 560.00) согласно приложению 40 к приказу;

41) правила составления налоговой отчетности «Декларация по платежу по возмещению исторических затрат (форма 560.00)» согласно приложению 41 к приказу;

42) форма декларации по рентному налогу на экспорт (форма 570.00) согласно приложению 42 к приказу;

43) правила составления налоговой отчетности «Декларация по рентному налогу на экспорт (форма 570.00)» согласно приложению 43 к приказу;

44) форма декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (форма 590.00) согласно приложению 44 к приказу;

45) правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (форма 590.00)» согласно приложению 45 к приказу;

46) форма декларации по альтернативному налогу на недропользование (форма 600.00) согласно приложению 46 к приказу;

47) правила составления налоговой отчетности «Декларация по альтернативному налогу на недропользование (форма 600.00)» согласно приложению 47 к приказу;

48) форма расчета отчислений в фонды содействия занятости, обязательного медицинского страхования, государственного социального страхования, государственный центр по выплате пенсий и отчислений пользователей автомобильных дорог (форма 641.00) согласно приложению 48 к приказу;

49) правила составления налоговой отчетности «Расчет отчислений в фонды содействия занятости, обязательного медицинского страхования, государственного социального страхования, государственный центр по выплате пенсий и отчислений пользователей автомобильных дорог (форма 641.00)» согласно приложению 49 к приказу;

50) форма декларации по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00) согласно приложению 50 к приказу;

51) правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00)» согласно приложению 51 к приказу;

52) форма расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства (форма 701.00) согласно приложению 52 к приказу;

53) правила составления налоговой отчетности «Расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства (форма 701.00)» согласно приложению 53 к приказу;

54) форма расчета текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество (форма 701.01) согласно приложению 54 к приказу;

55) правила составления налоговой отчетности «Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество (форма 701.01)» согласно приложению 55 к приказу;

56) форма декларации по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу (форма 710.00) согласно приложению 56 к приказу;

57) правила составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу (форма 710.00)» согласно приложению 57 к приказу;

58) форма расчета сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (форма 851.00) согласно приложению 58 к приказу;

59) правила составления налоговой отчетности «Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (форма 851.00)» согласно приложению 59 к приказу;

60) форма декларации по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников (форма 860.00) согласно приложению 60 к приказу;

61) правила составления налоговой отчетности «Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников (форма 860.00)» согласно приложению 61 к приказу;

62) форма декларации по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00) согласно приложению 62 к приказу;

63) правила составления налоговой отчетности «Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00)» согласно приложению 63 к приказу;

64) форма реестра договоров аренды (пользования) (форма 871.00) согласно приложению 64 к приказу;

65) правила составления налоговой отчетности «Реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00)» согласно приложению 65 к приказу;

66) форма упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса (форма 910.00) согласно приложению 66 к настоящему приказу;

67) правила составления налоговой отчетности «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса (форма 910.00)» согласно приложению 67 к приказу;

68) форма расчета стоимости патента (форма 911.00) согласно приложению 68 к приказу;

69) правила составления налоговой отчетности «Расчет стоимости патента (форма 911.00)» согласно приложению 69 к приказу;

70) форма декларации для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета (форма 912.00) согласно приложению 70 к приказу;

71) правила составления налоговой отчетности «Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета (форма 912.00)» согласно приложению 71 к приказу;

72) форма декларации для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00) согласно приложению 72 к приказу;

73) правила составления налоговой отчетности «Декларация для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00)» согласно приложению 73 к приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 27 марта 2018 года.

Напомним, согласно пункту 2 статьи 206 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года налоговой отчетностью является документ налогоплательщика (налогового агента), представляемый в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом, который содержит сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, об активах и обязательствах, а также об исчислении налоговых обязательств и социальных платежей.

Налоговая отчетность включает в себя налоговые декларации, расчеты, приложения к ним, по видам налогов, платежей в бюджет, социальным платежам, декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, реестр договоров аренды (пользования).